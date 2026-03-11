В Калининградской области усиливают борьбу с незаконными сбросами в реки

Фото: пресс-служба правительства
Для обеспечения экологической безопасности рек в Калининградской области в областном министерстве природных ресурсов и экологии продолжает работу оперативный штаб. Инспекторы выявляют и пресекают незаконные выпуски, а виновных лиц привлекают к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Особое внимание уделено реке Товарной. Совместно с администрацией Калининграда специалисты обследовали более 14 км русла реки на территории областного центра и Гурьевского района. Детальная проверка подтвердила 77 незаконных выпусков. «На сегодняшний день достигнуты результаты: 16 незаконных выпусков от физических лиц ликвидировано муниципалитетом, три затампонировано юридическими лицами добровольно. В отношении владельцев еще 24 сбросов министерством направлены исковые заявления в суд о понуждении к их ликвидации», — подчеркнули в правительстве.

В марте специалисты также проведут выездные обследования ручьёв Воздушного, Ботанического, Северного и реки Голубой. Для предотвращения загрязнения Верхнего озера администрации Калининграда рекомендовали ликвидировать все несанкционированные стоки со стороны частных домовладений в Ботанический ручей. Кроме того, в районе улицы Стрелковой прорабатывается вопрос установки пескоуловителей. Это позволит остановить попадание песка из городской ливневой сети в ручей и предотвратить обмеление.

На Северном ручье профильные специалисты проведут рейды по частному сектору для выявления и ликвидации несанкционированных врезок. Параллельно с этим министерство устанавливает юридических лиц, осуществляющих незаконную деятельность на берегах ручья.


