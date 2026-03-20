Власти Калининграда рассказали о новом соглашении с операторами СИМ

1 марта 2026 года власти Калининграда заключили новое соглашение с операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ) для регулирования их работы. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«На текущий момент заключено соглашение с операторами от 1 марта 2026 года по постановлению № 237. Средства индивидуальной мобильности оснащены широкоформатными наклейками с указанием индивидуального номера для возможности фиксации нарушений ПДД и требований порядка с помощью системы мгновенного обмена сообщениями через чат-бот. Со 2 мая стартует проект „Школа вождения“ с освещением в средствах массовой информации, который будет проводиться с периодичностью один раз в неделю до конца сентября текущего года», — сообщил Романов.

Он также напомнил о том, что власти провели инвентаризацию виртуальных парковок, определив порядка 878 парковочных зон размещения СИМ. Нанесение разметки парковочных зон планируют выполнить до 1 июня 2026 года.

«В городе действуют ограничения скорости до 20 км/ч, а также определены и установлены семь зон существующего запрета, 24 зоны — ограничения скорости до 15 км/ч и 17 зон запрета и ограничения возможности размещения СИМ у памятников», — добавил Романов.

Ранее власти Калининграда сообщали о том, что не могут гарантировать, что на улицах будет полный порядок, и пользователи прокатных самокатов будут завершать сессию на подготовленных для них парковках. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, порядку могут помешать интернет-сбои.

В декабре прошлого года «Новый Калининград» подробно рассказывал, как городские власти пытаются побороть хаос с парковками самокатов. В частности, в прошлом году за счёт операторов СИМ в Калининграде было нанесено 200 зон парковок.

«С каждым оператором подписано соглашение, есть чаты, где мы с ними оперативно делимся информацией, штрафуем за нарушение правил. Только в этом году наложено почти 2000 штрафов, 1344 аккаунтов пользователей заблокированы за различные нарушения, в том числе правил парковки», — уточняла тогда же Елена Дятлова.