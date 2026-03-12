Роспотребнадзор области: на «горячую линию» ежедневно нам поступает около 50 жалоб

Все новости по теме: Проверки
Роспотребнадзор области: на «горячую линию» ежедневно нам поступает около 50 жалоб

В региональное управление Роспотребнадзора ежедневно поступают обращения и жалобы от калининградцев — как устные, так и письменные. В основном люди жалуются на некачественные услуги или на отказ в возврате денег за товар, который не подошел. Об этом сообщила в интервью «Балтик плюс» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Регионального Роспотребнадзора Юлия Колесникова.

«У нас есть порядок рассмотрения обращений — как письменных, так и устных. Мы оказываем консультации устные в общественной приёмной нашей управлении, которая проходит по понедельникам. И также можно обратиться в консультационные центры на Фрунзе, 50. А по телефону горячей линии тоже ежедневно мы принимаем более 50 звонков от граждан. Ну и, соответственно, письменные обращения, которые даются в установленные, рассматриваются которые в установленный законом срок», — уточнила она.

По словам Юлии Колесниковой, в основном поступают жалобы на услуги, некачественные товары либо на продавцов, которые отказывают в возврате денег за товар, который не подошёл.

«То есть у нас, например, есть претензия, приложенная к обращению. У нас есть ответ хозяйствующего субъекта, который ему отказывает. Ну, если человек хочет вернуть не лекарственные средства, не ювелирные изделия, которые не могут быть возвращены, а, например, не подошла обувь. И он обращается в течение 14 дней, как положено, при этом получает ответ от продавца о том, что данный товар не подлежит возврату, поскольку он надлежащего качества. Ну, соответственно, это нарушение прав потребителей. И в данном случае мы разъясняем хозяйствующему субъекту. Если он не желает всё-таки вернуть деньги, то предлагаем потребителю обратиться в суд, где мы готовы в каждом случае защищать права потребителя в судебном порядке», — пояснила Колесникова.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter