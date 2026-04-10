Малооблачно и без осадков: погода в Калининградской области 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра местами опустится до 0°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст. Относительная влажность 57%. Температура воды: +3.3°. Продолжительность светового дня — 13 часов и 42 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +9°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье 0°С. На остальной территории региона днём +11...+12°С, ночью — −2...-4°С. Без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +1,4°С, днём потеплеет до +9°С, вечером похолодает до +5,2°С. Влажность — до 63%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём +7...+12°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром потеплеет от 0...-3°C на восходе до +5...+7°C к полудню, будет малооблачно. Днём в Калининграде и области до +6...+9°C (местами до +10°C), у побережья до +5...+7°C, облачно с прояснениями. Вечером похолодает от +4...+7°C на закате от −1...+2°C к полуночи. Ветер в первой половине суток преимущественно восточный/ северо-восточный, слабый (1-5 м/с), днём и вечером переменный на северный/северо-западный, слабый/умеренный (3-9 м/с).