Прохладно, дождь, вероятность гроз: погода в Калининградской области 6 мая

Днём в среду 6 мая в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха составит +15°С. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +14°С, ночью +9°С. На востоке области днём +19°С, ночью +4°С. На всей территории региона умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ожидается пасмурная погода, дождь. Температура утром +8°С, днём +10°С, вечером +9°С. Ветер северо-восточный, 4-5 м/с. Атмосферное давление утром составит 757 мм рт. ст., к вечеру понизится до 753 мм рт.ст. Влажность днём 69%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в регионе ожидается +7...+10°C (на востоке области до +11...+13°C), преимущественно облачно. По области ожидаются локальные дожди (местами сильные).

«Днём у побережья и на западе региона +7...+11°C, в Калининграде и центральной части области ~+9...+13°C, на востоке региона до +13...+15°C (в приграничье Правдинского, Озерского, Нестеровского районов до +16....+18°C), временами ожидаются умеренные/сильные дожди (у побережья, на западе и в Калининграде — преимущественно обложные), в восточной части области — кратковременные, высока вероятность гроз», — отмечают эксперты.

Вечером в Калининграде и области +8...+12°C (на юго-востоке региона до +13...+15°C), облачно/облачно с прояснениями, временами ожидаются умеренные/сильные дожди, в Калининграде и на большей части области (в меньшей степени — у морского побережья) вероятны грозы.

Ветер с утра до вечера — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с, у побережья в порывах до 12-15 м/с (местами, особенно по линии Светлогорск-Куршская коса в порывах до 16-18 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 756 до 752 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области до 2 м.