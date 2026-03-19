Перевозчик: проблемы с электронной очередью на границе сохраняются

Региональным грузоперевозчикам пока не удается внедрить предложения по поводу электронной очереди, они рассчитывают на строительство площадки-накопителя в районе Чернышевского, которая «позволить снять часть головных болей». Об этом сообщил зампредседателя комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, гендиректор компании-перевозчика Сергей Гоз на мартовском заседании комитета.

Предприниматель рассказал, что сложности с электронной очередью при пересечении границы в пос. Чернышевское сохраняются. «Хочу сказать отдельное спасибо министерству развития инфраструктуры, что они со своей стороны предпринимают максимальные усилия на региональном уровне, чтобы каким-то образом этот механизм отладить. Но это превентивные решения. В большей степени это всё-таки лежит на федеральном уровне. И буду честен, пока не получается внедрить те предложения, какие мы озвучивали от профильного сообщества. При этом я понимаю, что в ближайшее время на промежутке, наверное, полутора-двух лет мы ожидаем новый накопитель в районе Чернышевского, что позволит, часть головных болей снять», — сообщил Гоз.

По его словам, озвучивалось, что накопитель будет на около 200 машиномест, после его введения не будет скопления машин на дорогах, что повысит безопасность людей. «И возможность нахождения в одном месте всех, а также чтобы вот этот вот режим электронной очереди работал уже совершенно на другом уровне», — сказал предприниматель.

Глава Калининградской ТПП Феликс Лапин поинтересовался, сколько сейчас составляет отклонение от электронной очереди до фактического прохождения границы. «Порядка двух недель дней», — сообщил Гоз. «Двести автомобилей могут жить полмесяца с удовольствием. Понятно», — прокомментировал Лапин и поинтересовался, сколько пропускают автомобилей в сутки на литовской стороне. «На самом деле, они пропускают от 50 до 70 автомобилей в сутки», — рассказал Сергей Гоз.

Отметим, грузоперевозчики не раз говорили о проблемах с электронной очередью. В частности, в октябре 2025 года Сергей Гоз рассказывал, что сегодня наземному транспорту сложнее выехать из нашего региона, чем в него въехать. Он отметил, что электронную очередь летом трансформировали, «но все равно транспорт пересекает границу не так, как хотелось бы». «Есть еще над чем работать с этим механизмом, но, к большому сожалению, решения находятся не на уровне региона, а выше. И там они, как мне кажется, не на первом месте по приоритетам», — говорил предприниматель.

Ранее на мартовском заседании комитета глава калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков презентовал доклад, из которого следовало, что общие объемы грузоперевозок автомобильным транспортом на калининградском направлении с 2021 года сократились в 3,1 раза. Доля автоперевозок в структуре грузопотока упала с 23% до 13%.