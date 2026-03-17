Житель Черняховска прыгнул в ледяную воду и спас провалившегося под лед ребенка (видео)

В Черняховске прогулка по тонкому льду озера Парковое едва не закончилась трагедией. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, вечером 16 марта семья с двумя детьми, прогуливаясь у озера, заметила мальчика, который начал спускаться на лёд и направился к островку с инсталляцией в форме цветка.

«Понимая, что ребёнку может угрожать опасность, глава семьи поспешил к нему, по пути снимая верхнюю одежду, — сообщает подробности пресс-служба ведомства. — Не дойдя до островка, мальчик провалился под лёд. Мужчина мгновенно среагировал: нырнул в ледяную воду, добрался до ребёнка и вместе с ним доплыл до островка. До прибытия помощи он держал испуганного мальчика на руках. Спасатели транспортировали обоих на берег, укутали в термоодеяла и передали бригаде скорой медицинской помощи».

Ребёнка госпитализировали, а его спаситель от госпитализации отказался.

В свою очередь в МЧС напоминают, что выходить на лед, толщина которого менее 12 см, опасно для жизни. Особенно опасно выходить на тонкий лед в тёмное время суток и при плохой видимости.