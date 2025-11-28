Музей Мирового океана хочет открыть филиал в Антарктиде

Музей Мирового океана хочет открыть филиал на российской станции «Беллингсгаузен» на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо), что в составе Южных Шетландских островов в Антарктиде. Об этом рассказал гендиректор Музея Мирового океана Денис Миронюк в четверг, 27 ноября, во время открытия выставок, посвященных полярным исследованиям: «К берегам Антарктиды» и «Артур Чилингаров: Портрет на фоне эпохи».

По его словам, в музее изучили госпрограммы, которые связаны с развитием антарктических станций, и ни в одной из них не обнаружили упоминаний о реновации станции «Беллингсгаузен». При этом состояние объекта оставляет желать лучшего.

«Мы предложили на самом разном уровне, в том числе на высоком, рассмотреть возможность включения станции в план реконструкции и предусмотреть там наличие площадей под музей, — сообщил Миронюк. — После этого мы обратимся уже к нашему учредителю — Министерству культуры РФ с тем, чтобы посчитать смету, число сотрудников, которые там необходимы, и прочие технические возможности для работы там музея в штатном режиме».

Денис Миронюк отметил, что у музея уже есть выставки, которые могут быть там представлены, есть предметы, которые можно туда доставить. «Очень важно рассказать, что Антарктиду открыли русские мореплаватели, — продолжил Миронюк. — Иногда, к сожалению, в других странах об этом забывают, как и забывают еще о многих достижениях, которые совершила наша страна. И вот мы, как музей, хотели бы рассказать об этом непосредственно там, на Южном материке».

Гендиректор музея также обратил внимание на то, что через чилийский аэродром и территорию вблизи станции ежегодно проходят более 100 тысяч туристов. «Люди со всего мира прибывают туда на судах, самолетах. И очень важно им было бы знать про русскую историю и открытие Антарктиды. Поэтому проект носит еще и такой дипломатический, гуманитарный, просветительский характер!» — заключил он.

Станция «Беллингсгаузен» была открыта в 1968 году. Названа она в честь русского мореплавателя, одного из первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена (1779 −1852).