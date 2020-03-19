Главное о коронавирусе в четверг

Италия бьет трагические рекорды смертности от коронавируса, которая составила почти 12% при среднемировой в 4,1%. За сутки там умерли 475 человек — это тоже антирекорд. Всего зараженных на Апеннинах более 35 тысяч. Для сравнения: в Китае, который по уровню заболеваемости находится на 1 месте (81 тысяча человек), летальность составляет 4%. А от «обычного» гриппа умирает менее 0,1%.



Первый летальный случай больной с коронавирусной инфекцией зафиксирован в России. Это произошло в Москве, умершей женщине 79 лет. Оперативный штаб поспешил заявить, что у нее оторвался тромб.

В России за сутки выявили еще 52 больных коронавирусной инфекцией, всего их теперь 199. Режим повышенной готовности в связи со сложившейся ситуацией объявили по всей стране. В Калининградской области новых случаев официально нет (всего их 5) — за сутки в регионе проверили 230 человек. Кстати, по данным ВЦИОМ, в возможности отечественной медицины в плане борьбы с коронавирусом верят почти две трети Россиян. Видимо, именно для них ЦИК заявляет, что на голосовании по изменениям в Конституции «будут предприняты исчерпывающие меры» по защите от коронавируса.

В Литве 36 зараженных, в Польше — более 300. В Белоруссии 51 заболевший, но ее президент Александр Лукашенко опасность ситуации не признает и считает происходящее психозом. Кстати, в Европе есть лишь две страны, где никаких мер по ограничению заболеваемости не предпринимают вообще — это Белоруссия и Великобритания. Въезд не ограничен ни в одну, ни во вторую, официальная позиция: что случится, то случится — зато все быстро переболеют.

Лукашенко, несмотря на обиду из-за того, что Россия закрыла границу с Белоруссией, поручил вывезти россиян, застрявших на границе с Польшей. Сама РФ своих граждан не вывозит, но предлагает обращаться в ближайшие диппредставительства либо звонить на горячие линии. Однако продляет визы иностранцам, которые из-за «профилактического занавеса» не могут уехать.

Впрочем, сложности с выездом (на остальную территорию России железной дорогой) есть и у калининградцев. Литва ввиду сложившейся обстановки прекратила досмотр, но ужесточила правила проезда на поезде. В итоге пришлось отменять поезд «Адлер — Калининград». В оставшихся поездах, согласно требованиям литовской стороны, должно ехать в общей сложности не более 100 (ста) человек. Как это теперь организовать, учитывая, что глубина продажи билетов составляет 40 дней, в РЖД не понимают — и вместе с МИДом пытаются снять это ограничение. Пока результатов нет. Но есть сокращение авиамаршрутов: отменены рейсы из «Храброво» в Ташкент, Варшаву и обратно и часть вечерних рейсов в Минск.

По всей России временно прекратил прием граждан Росреестр, в Калининграде из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыли Ботанический сад. А вот рестораны продолжают работать, и там можно собраться даже большой компанией — вето на «самоорганизованные» мероприятия, как ни странно, нет — несмотря на запрет массовых мероприятий в целом. Поэтому можно проводить и свадьбы, и поминки. Не закрыты и могут устраивать мероприятия частные площадки — хотя им настоятельно рекомендуется этого не делать.

Всем входящим в администрацию Калининграда стали проверять температуру тела, тоже самое «практически ежечасно» происходит в отношении сотрудников МФЦ. Тех, кто намерен воспользоваться его возможностями, горвласти просят делать это по-максимуму с помощью электронной приемной на сайте мэрии и сайта госуслуг. Сотрудники горадминистрации, кстати, масок почти не носят — может, потому что в случае со здоровыми людьми это малоэффективно, может, потому что нет масок. Но вот-вот они появятся «в одной сети аптек»: партия в количестве 10 тыс. штук в четверг пересекла границу на фуре — это первая поставка за 1,5 месяца.

На фоне всего происходящего курс рубля ушел в крутое пике. Теперь за один доллар дают на три рубля больше — а всего 80 рублей 15 копеек. Евро стоит 87 рублей 26 копеек. У этого есть и другая причина, и она главнее коронавируса: цены на нефть накануне упали ниже 25 долларов за баррель. Совладелец «Лукойла» Леонид Федун назвал снижение катастрофическим, а то, что делают Россия и Саудовская Аравия после развала сделки ОПЕК+ — «войной на истощение».