Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни

Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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По итогам 2023 года Калининградская область опустилась в рейтинге регионов России по качеству жизни с 10 на 18 место. Усилия областных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан ежегодно оценивает федеральное Агентство стратегических инициатив (АСИ).

За основу в расчётах берут показатели качества жизни россиян в 10 сферах: медицинское обслуживание, образование и развитие, жильё и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. Используются три направления оценки: субъективные показатели удовлетворённости, объективные показатели среды и динамика их изменений. Для расчёта интегрального значения применили 141 показатель, включая 67 опросных, а также данные статистики и геоаналитики.

Лидерами рейтинга в 2023 году вновь стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Калининградскую область также опередили ХМАО, ЯНАО, Татарстан, Башкортостан, Чечня, Севастополь, Московская, Тульская, Сахалинская, Нижегородская, Белгородская, Челябинская, Самарская и Воронежская области. Замыкают топ-20 Краснодарский край и Свердловская область.

Отмечается, что свои показатели в 2023 году улучшили 48 регионов. «Рейтинг качества жизни не только даёт возможность оценивать ситуацию в регионах и позаимствовать лучшие практики, но и позволяет управленческим командам получить обратную связь от людей и эффективнее решать волнующие их проблемы», — заявил президент России Владимир Путин.

В ноябре 2023 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о создании регионального совета по улучшению качества жизни. В числе основных задач совещательного органа указаны рассмотрение приоритетных проектов в социальной сфере, анализ результатов рейтинга качества жизни и содействие во внедрении «регионального социального стандарта».

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