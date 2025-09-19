Погода в Калининградской области 19 сентября

В пятницу, 19 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 3 до 7 м/с, с порывами до 15 м/с, направление — запад. Атмосферное давление выше нормы — 764 мм рт. ст. Относительная влажность 78%. Температура воды: 17°. Продолжительность светового дня — 12 часов и 28 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +19°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +16°С. В течение суток на всей территории области вероятны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода. В утренние часы вероятны небольшие дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +16,5°С, днём потеплеет до +19,3°С, вечером похолодает до +17,7°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, временами дождь. Ветер западный, юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днём +18...+21°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 2 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», ​днём воздух в регионе прогреется до +17...+20°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера местами возможны небольшие периодические дожди. Ветер ночью и утром — юго-западный, днём и вечером — западный, в Калининграде и области ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днём и вечером — умеренный/сильный (7-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с. На побережье ветер в течение суток свежий/сильный (6-13 м/с), в порывах до 14-17 м/с.