Погода в Калининградской области 15 октября

В среду, 15 октября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха днём +13°С, ночью столбик термометра местами опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с, с порывами до 7 м/с, направление — запад. Атмосферное давление немного выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: 10.4°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 34 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +11°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем на остальной территории региона, — до +10°С. По всей области в течение суток вероятны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +8,6°С, днём потеплеет до +12,3°С, вечером похолодает до +9,9°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днём +9...+14°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух прогреется до +9...+13℃, с утра до вечера будет облачно с прояснениями и местами ожидаются кратковременные дожди (особенно утром и в первой половине дня). Ветер западный/северо-западный: в Калининграде и области утром и вечером — слабый (1-4 м/с), днём — умеренный (3-7 м/с), на побережье в течение всех суток ветер умеренный/свежий (3-9 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет понижаться с 764 до 763 мм рт. ст.