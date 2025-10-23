Кравцов: предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ (дополнено)

Кравцов: предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ (дополнено)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: ЕГЭ

Предметные результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания». Об этом сообщает ТАСС.

«Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственной культуры России — прим. „Нового Калининграда“) войдут в Единый государственный экзамен», — отметил министр. При этом он не уточнил, планируется ли создавать отдельный ЕГЭ для предмета или включить некоторые блоки в экзамены по истории или обществознанию.

Кравцов также напомнил, что количество часов преподавания истории в школе с 2025 года увеличено на 30%. Кроме того, в России начали работу программы повышения квалификации педагогов для преподавания по новым учебникам.

Предполагается, что ДНКР начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 года. В 5-м классе на него отведено 17 учебных часов, в 6-м — 34, в 7-м — также 34. При этом с 1 сентября 2025 года из учебной программы 5–6-х классов исключили похожую дисциплину — «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), сообщает «Коммерсант».

Дополнено. В Минпросвещения опровергли сообщения о введении отдельного ЕГЭ по предмету «Духовно-нравственная культура России», сообщил «Интерфакс». «Изучение „Духовно-нравственной культуры России“ будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что знания и компетенции, полученные учащимися в рамках курса, носят метапредметный характер, они будут органично востребованы и получат развитие в рамках «Истории», «Обществознания» и «Литературы».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter