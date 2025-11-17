Просто «Дона»: эксперты уточнили название башни, в которой находится Музей янтаря

Специалисты предложили убрать артикль «Дер» из названия объекта культурного наследия федерального значения «Башня „Дер-Дона“, на которой 10 апреля 1945 года было водружено знамя Победы». Основанием для изменения стали результаты государственной историко-культурной экспертизы. Заключение подготовил эксперт Владимир Ярош в декабре 2022 года. Задание на проведение экспертизы выдала Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона, а заказчиком работ выступил Калининградский областной музей янтаря.

«В ходе исторических исследований (см. приложение 2 к акту государственной историко-культурной экспертизы) установлено, что в исторических материалах, картах и планах, на исторических фотографиях название объекта культурного наследия — (Dohnaturm), (Der Dohnaturm) башня Дона...», — отмечается в акте. Специалисты сделали вывод, что немецкие словосочетания «Dohnaturm», «Der Dohnaturm», «Der Dohna» соответствуют русскому варианту «Башня Дона». Артикль «Der» в немецком языке указывает на род, число и падеж существительного и не переводится. Его использование, согласно данным экспертизы, подчеркивало принадлежность названия башни к братьям Дона — Людвигу и Александру, организаторам народного ополчения против войск Наполеона.

Исследование установило, что при постановке башни на государственную охрану в 1974 году специалисты не обладали достаточными и достоверными сведениями об объекте. Доступ к архивам Германии появился лишь после 1990 года.

На основании выводов экспертизы рекомендовано внести в Единый государственный реестр объектов культурного наследия уточненное название: «Башня „Дона“, на которой 10 апреля 1945 г. было водружено знамя Победы».

Напомним, башню «Дона» построили в Кёнигсберге в 1853 году как часть оборонительной системы города. Она является «близнецом» башни «Врангель». Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года её гарнизон капитулировал одним из последних. 10 апреля на ней было водружено знамя Победы. С 1979 года в башне располагается Калининградский областной музей янтаря.