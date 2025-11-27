Воспитавшая 11 детей Ольга Иванчук из Калининграда получила звание «мать-героиня»

Воспитавшая 11 детей Ольга Иванчук из Калининграда получила звание «мать-героиня»
Фото из ТГ-канала Алексея Беспрозванных
Власти Калининградской области вручили государственные награды представителям трех многодетных семей региона. При этом «хранительница очага» одной из семей удостоена звания «Мать-героиня». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Звания «Мать-героиня» удостоена Иванчук Ольга Николаевна, мать одиннадцати детей. Ее старшая дочь, Ксения, тоже многодетная мама, воспитывающая четырёх детей. Медалью ордена «Родительская слава» награждены две семьи из Калининграда. Галкины Денис Александрович и Ирина Викторовна воспитывают пятерых детей. Головизнины Вячеслав Владимирович и Вера Николаевна – шестерых».

Напомним, звание «Мать-героиня» учреждено в августе 2022 года, оно присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.

В августе 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате «матерям-героиням» и родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. В 2025 году в России ввели ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». С 1 января 2026 года в России планируется ввести дополнительные выплаты для обладательниц этого почетного звания. 

