В Гусеве открылся второй корпус историко-краеведческого музея (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В понедельник, 1 декабря, после капитальной реконструкции открылся второй корпус Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«​​Это не просто реновация здания, выявленного объекта культурного наследия, а создание мощного музейного центра, аналогов которому нет ни в Калининградской области, ни в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в сообщении.

В обновленном пространстве начнёт работу Центр сохранения памяти Первой мировой войны. Это логичное продолжение многолетней системной работы музея по изучению и популяризации наследия этого ключевого для региона исторического периода. Музей уже сегодня является признанной площадкой для диалога историков и потомков участников событий, активно поддерживает деятельность реконструкторов и историков в Калининградской области, занимается организацией тематических выставок, лекций и мемориальных акций. Открытие центра выводит эту работу на качественно новый масштабный уровень, добавили в пресс-службе.

В фонды музея была безвозмездно передана коллекция предметов военной истории конца 19-го — начала 20-го веков, которую на протяжении 35 лет формировал реставратор и участник военно-исторических реконструкций Михаил Комаров. Коллекция, включающая обмундирование, снаряжение, фалеристику и предметы декоративно-прикладного искусства, является одним из крупнейших в России частных собраний данной тематики. Впервые часть коллекции была представлена широкой публике в Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве 12-16 ноября 2025 года, в рамках работы выставки «Ушедшая эпоха». Теперь постоянным местом размещения коллекции станет Гусевский музей.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

О том, что в Гусеве намерены отремонтировать второй корпус историко-краеведческого музея, стало известно в 2023 году. Работы планировали завершить в 2024-м. Корпус расположен в бывшем здании казарм 8-го уланского полка рядом с основным музейным корпусом. Изначально здание должно было участвовать в российско-польском приграничном проекте.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



