Глава дорожного комитета: у машин в нашей иерархии транспорта — последнее место

Пешеходы занимают первое место в иерархии участников организации дорожного движения. Эта иерархия «фактически зафиксирована» в нормативных документах мэрии Калининграда, рассказал в интервью «Новому Калининграду» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов.

«Нужно отметить, что есть несколько участников организации дорожного движения. Есть пешеходы, есть велосипедисты, самокаты, есть общественный транспорт, есть личный транспорт. И вот эта вот закономерность, которую я сейчас озвучил, эта иерархия, которую построил, она фактически зафиксирована в наших нормативных документах», — сказал Романов.

По его словам, его личное отношение совпадает «с тем, что сейчас есть изменения в нормативной документации». «Этой иерархии я и придерживаюсь. Она мне, по крайней мере, симпатична, и я считаю, что это правильное направление, правильный путь, которого необходимо придерживаться», — добавил он.

Романов рассказал, что действия городских властей ведутся «в этом направлении»: «Мы наращиваем программу тротуаров, а по иерархии пешеход занимает первое место». Второе условное место, по словам председателя комитета, у общественного транспорта.

«Моё отношение к нему тоже многогранно. На текущий момент у нас 51 маршрут обслуживает город. У нас с вами три маршрута троллейбуса, два маршрута трамвая и оставшиеся — это колёсная техника. При этом стоит отметить, что за 2024-й, за 2025-й благодаря поддержке и регионального правительства, и федерального правительства по финансированию, обновлению подвижного состава мы смогли обновить троллейбусы полностью», — напомнил Романов.

Отметим, в конце февраля известный российский урбанист Аркадий Гершман во время своей просветительской лекции рассказал, что в XX веке в городах пытались отдавать приоритет машинам, для чего строили новые полосы движения, дороги и развязки, однако в итоге это привело к автомобильным пробкам. В XXI веке, по словам Гершмана, приоритет отдается пешеходам, велосипедистам, общественному транспорту, а потом уже идут машины.