Маслов: бывшие собственники разрушающихся ОКН претендуют на компенсации

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Ряд собственников, у которых изъяли объекты культурного наследия на территории Калининградской области из-за доведения памятников до аварийного состояния, претендуют на компенсации. Об этом сообщил руководитель Службы госохраны ОКН журналу «Охраняется государством».

«Думаю, что механизм изъятия надо совершенствовать, — заявил Маслов. — Сейчас получается, что собственники за годы бездействия еще и претендуют на компенсацию, прикрываясь „священным правом собственности“. Но надо понимать, что никогда не изымают памятники у тех, кто реально их восстанавливает и реставрирует. Изымают у тех, кто этого и не собирался делать, и доказательство тому — годы бездействия и деградация ОКН. Такие картины мы наблюдаем иногда десятилетиями».

Чиновник напомнил, что изъять у нерадивых собственников успели фахверковые склады в Железнодорожном, «Дом звездного неба» в Зеленоградске и дом Армина Мюллера-Шталя в Советске.

«Новому Калининграду» Евгений Маслов пояснил, что компенсация собственникам положена согласно статье 54 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Она сообщает, что «собственнику объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, возмещается стоимость выкупленного имущества в размере, установленном соглашением между соответствующим органом по управлению государственным или муниципальным имуществом и собственником выкупаемого имущества, а в случае спора судом».

Также Маслов уточнил, что «при продаже с публичных торгов объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, их собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение публичных торгов, а также стоимости восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия или стоимости мероприятий, необходимых для сохранения объекта археологического наследия».

