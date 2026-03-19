Храброво: между Калининградом и Антальей с 25 марта возобновляется авиасообщение

С 25 марта между Калининградом и Антальей возобновляется авиасообщение. Чартерные рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания «Южный ветер» (Southwind Airlines) на воздушных судах Airbus А321. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Храброво.

С 25 марта рейсы будут выполняться два раза в неделю (по средам и субботам), а с 24 апреля — пять раз (кроме понедельника). Билеты на рейс можно приобрести в рамках пакетных туров, а также на сайте авиаперевозчика, добавили в аэропорту.

По данным сервиса покупки авиабилетов, стоимость билета на 25 марта в Анталью начинается от 24,6 тыс. руб. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Отправление из Калининграда назначено на 12:20, прибытие — на 16:50.

В декабре 2025 года сообщалось о планах возобновления прямых перелетов в Турцию с конца апреля до середины ноября 2026 года. Предполагалось, что полеты могут выполняться на регулярной основе.

В середине марта 2026 года генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный говорил, что запуск прямых рейсов из Калининграда в Турцию пока остается неопределенным, несмотря на планы авиакомпаний начать полеты в летнем сезоне.

Весной 2024 года аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждал, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену прямых рейсов из Калининграда в Анталью. Их заменили стыковочными.