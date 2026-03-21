Солнечно и сухо: погода в Калининградской области 21 марта

Солнечно и сухо: погода в Калининградской области 21 марта
В субботу, 21 марта, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра местами опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — восток, северо-восток. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм рт. ст. Относительная влажность 66%. Температура воды: +1.6°. Продолжительность светового дня — 12 часов и 13 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует «неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе». Подробности не приводятся.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха достигнет отметки −0,3°С, днём потеплеет до +9,7°С, вечером похолодает до +6,3°С. Влажность — до 86%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днём +8...+13°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром температура будет подниматься с 0...-3°C на восходе до +5...+8°C к полудню, будет малооблачно. Днём в Калининграде и области +7...+10°C (у побережья +4...+8°C), переменная облачность, без осадков. Вечером похолодает от +4...+6°C после заката и до 0...+2°C к полуночи. Ветер переменный с северо-восточного и восточного ночью и утром на юго-восточный, слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление 766-767 мм рт. ст.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter