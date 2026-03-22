Малооблачно и без осадков: погода в Калининградской области 22 марта

Днём в воскресенье 22 марта в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха прогнозируется +13°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер южный, слабый, атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Как передает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ночью и утром 22 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +8°С, ночью +1°С, сообщает. На востоке области днём +13°С, ночью −2°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура утром +5°С, днём +12°С, вечером +7°С. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., влажность днём 43%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в воскресенье температура будет повышаться от 0°С...-2°С на восходе до +7°С...+10°С к полудню, ясно/малооблачно, без осадков. Днем в Калининграде и области до +12°С...+14°С (у побережья до +8°С...+12°С, на Куршской и Балтийской косе до +5°С...+10°С), малооблачно/переменная облачность.

«Вечером будет холодать от +5°С...+8°С на закате до 0...+4°С к полуночи, малооблачно/переменная облачность и без осадков, — сообщает телеграм-канал. — Ветер преимущественно южный и юго-восточный (на побережье во второй половине суток переменный на северный), слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 768 до 764 мм рт.ст.»

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах возможна местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области до 0,5 м.