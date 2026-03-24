СМИ: первые фуры вернулись в Литву из Беларуси после задержания

В Литву начали возвращаться грузовые автомобили, ранее задержанные на территории Беларуси. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» со ссылкой на представителей Службы охраны государственной границы.

По словам представителя ведомства Гедрюса Мишутиса, движение грузовиков через пограничные пункты возобновилось ранним утром. «Около 5 утра через оба пограничных пункта [„Мядининкай“ и „Шальчининкай“] начали проезжать освобожденные грузовые автомобили», — подтвердил он.

Позже стало известно, что в страну вернулись 12 грузовиков. Как уточнил Мишутис, семь машин въехали через пункт пропуска «Мядининкай», еще пять — через «Шальчининкай».

«Из числа задержанных 7 грузовиков с литовскими номерными знаками въехали в Литву через пограничный переход „Мядининкай“. 5 грузовиков въехали через „Шальчининкай“. Сколько прибывает, столько и проверяется. Очередь ожидающая, но, вероятно, на белорусской стороне их еще больше», — сообщил представитель службы.

По его словам, пограничники поддерживают связь с водителями и обмениваются информацией с литовской таможней, чтобы идентифицировать возвращающиеся автомобили как ранее задержанные.

В таможенной службе также сообщили о введении дополнительных мер, направленных на «оперативный выезд» транспортных средств с территории Беларуси.

Начальник таможенного поста «Ошмянский» Леонарда Локтева, в свою очередь, отметила, что «оплата за хранение в разы уменьшена от того размера, который в начале был определен. Скорость пересечения границы и выезда ТС будет зависеть от действий литовской стороны». По ее словам, на спецплощадках большинство фур находятся без грузов.

Напомним, ранее правительство Литвы закрывало пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывала с инцидентами с метеошарами, используемыми для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. При этом в литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отмечали в Сейме.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока, однако заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении.

В свою очередь, литовские перевозчики заявили, что решение властей закрыть погранпереходы на границе с Беларусью привело к утрате Литвой статуса транзитной страны, вернуть который «будет очень непросто». Руководитель одной из литовских транспортно-логистических компаний и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич отметил, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он также обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес. Литовские пограничники утверждают, что метеозонды с сигаретами запускаются и из Калининградской области. В декабре литовское правительство объявило экстремальную ситуацию на всей территории страны.