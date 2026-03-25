ВЦИОМ: люди стали лучше относиться к органам внутренних дел

Общественное восприятие полиции в России за последние годы заметно улучшилось, а уровень доверия к сотрудникам органов внутренних дел достиг максимальных значений за все время наблюдений. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам мониторингового исследования, посвященного результатам реформы МВД спустя 15 лет после ее начала.

Индекс доверия сотрудникам полиции своего региона обновил исторический максимум и составил 44 пункта из 100 возможных. По данным социологов, сегодня почти семь из десяти россиян заявляют, что в той или иной степени доверяют полиции.

«Динамика показателей последних лет говорит о том, что общественное восприятие органов внутренних дел изменилось в лучшую сторону. Главный итог — преодоление кризиса доверия и выход отношений между обществом и полицией на качественно новый уровень», — отмечают аналитики ВЦИОМ.

Одновременно выросло чувство личной безопасности граждан. Если десять лет назад защищенными от преступных посягательств ощущали себя около половины россиян, то сейчас — 72% опрошенных, что на 26 процентных пунктов больше прежних значений.

Положительные оценки работы полиции также усилились. Сегодня 45% респондентов хорошо оценивают деятельность правоохранительных органов в своем регионе, 31% — средне и лишь 14% — плохо. По данным исследователей, переломным моментом стал 2018 год, после которого позитивные оценки начали стабильно преобладать.

Социологи отмечают, что уровень доверия напрямую связан с ощущением безопасности: чем выше оценки работы полиции, тем спокойнее граждане воспринимают ситуацию вокруг. При этом жители небольших населенных пунктов традиционно чувствуют себя защищеннее, чем население крупных городов, что объясняется более устойчивыми социальными связями и меньшей анонимностью городской среды.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в феврале 2026 года. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.