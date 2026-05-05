«Балтберегозащита» получила разрешение на строительство сооружений в Филино

Скриншот публичной кадастровой карты

Областные власти выдали разрешение на строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе пос. Филино Светлогорского округа. Разрешение получило ГБУ КО «Балтберегозащита» 21 апреля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участках с кадастровыми номером 39:17:040003:220 и 39:17:040004:22, предназначенными под санитарную охрану курорта федерального значения. Разрешение будет действительно до 21 апреля 2028 года.

Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы в мае 2024 года. Предполагается, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. метров, а протяжённость берега — 579 метров. В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн рублей, их них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.

Первую попытку найти подрядчика для строительства противооползневых сооружений в районе Филино и Гаузупского ручья власти предприняли в январе текущего года. Заявки на участие в аукционах по обеим закупкам поданы не были. Следующие торги объявили в феврале, на участие также не были поданы заявки. В апреле «Балтберегозащита» в третий раз не нашла подрядчика на строительство сооружений в Филино.

Сейчас «Балтберегозащита» ищет подрядчика в четвертый раз. На работы направляют 1 290 684 096,89 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 22 мая. Начало выполнения работ намечено на дату заключения контракта. Срок окончания выполнения — не позднее 10 декабря 2027 года.