В зданиях оздоровительного лагеря ШИЛИ планируют провести капремонт

Все новости по теме: Образование
В зданиях оздоровительного лагеря ШИЛИ планируют провести капремонт

Калининградская «Школа-интернат лицей-интернат» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для капитального ремонта зданий оздоровительного лагеря учреждения на ул. Солнечной, 1 в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля. Итоги аукциона планируют подвести 23 июля. Максимальная цена договора — 6,7 млн рублей. Приступить к работам необходимо сразу после заключения контракта и закончить их к 1 декабря 2026 года. Срок и стоимость проведения самого ремонта необходимо определить при проектировании.

Капитальный ремонт зданий оздоровительного лагеря ШИЛИ планируется проводить на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010053:59 площадью 48 066 кв.м. Речь идёт о здании клуба-столовой, учебного и спальных корпусов, котельной, гаража и овощехранилища. Подрядчику необходимо разработать дизайн-проект основных помещений лагеря. Предложенные архитектурные и объёмно-планировочные решения должны обеспечивать оптимальные условия для пребывания и проживания детей. Капитальный ремонт полов, стен, потолков и перегородок необходимо предусмотреть с учётом мероприятий по предупреждению проникновения и распространения грызунов и синантропных насекомых. Полы в помещениях планируют выполнить из водонепроницаемых материалов, легко очищаемых и допускающих частое мытьё, дезинфекцию и высокую износостойкость. Потолки и стены также должны обеспечивать легкодоступность для влажной уборки и дезинфекции.

Материалы наружной отделки должны быть долговечными, экологичными, структура декоративной штукатурки должна обеспечивать минимальное запыление поверхности и возможность её очистки. Необходимо предусмотреть устройство вентилируемых фасадов, систем водоснабжения и отопления зданий. Также требуется выполнить предварительный расчёт мощности, необходимый для подключения объекта к системе газоснабжения. С целью создания комфортных условий для передвижения граждан с ограниченными физическими возможностями необходимо обеспечить доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В марте 2026 года на капитальный ремонт здания ШИЛИ на Каштановой аллее выделили 113 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter