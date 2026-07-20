В зданиях оздоровительного лагеря ШИЛИ планируют провести капремонт

Калининградская «Школа-интернат лицей-интернат» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для капитального ремонта зданий оздоровительного лагеря учреждения на ул. Солнечной, 1 в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля. Итоги аукциона планируют подвести 23 июля. Максимальная цена договора — 6,7 млн рублей. Приступить к работам необходимо сразу после заключения контракта и закончить их к 1 декабря 2026 года. Срок и стоимость проведения самого ремонта необходимо определить при проектировании.

Капитальный ремонт зданий оздоровительного лагеря ШИЛИ планируется проводить на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010053:59 площадью 48 066 кв.м. Речь идёт о здании клуба-столовой, учебного и спальных корпусов, котельной, гаража и овощехранилища. Подрядчику необходимо разработать дизайн-проект основных помещений лагеря. Предложенные архитектурные и объёмно-планировочные решения должны обеспечивать оптимальные условия для пребывания и проживания детей. Капитальный ремонт полов, стен, потолков и перегородок необходимо предусмотреть с учётом мероприятий по предупреждению проникновения и распространения грызунов и синантропных насекомых. Полы в помещениях планируют выполнить из водонепроницаемых материалов, легко очищаемых и допускающих частое мытьё, дезинфекцию и высокую износостойкость. Потолки и стены также должны обеспечивать легкодоступность для влажной уборки и дезинфекции.

Материалы наружной отделки должны быть долговечными, экологичными, структура декоративной штукатурки должна обеспечивать минимальное запыление поверхности и возможность её очистки. Необходимо предусмотреть устройство вентилируемых фасадов, систем водоснабжения и отопления зданий. Также требуется выполнить предварительный расчёт мощности, необходимый для подключения объекта к системе газоснабжения. С целью создания комфортных условий для передвижения граждан с ограниченными физическими возможностями необходимо обеспечить доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В марте 2026 года на капитальный ремонт здания ШИЛИ на Каштановой аллее выделили 113 млн рублей.