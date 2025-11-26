Аналитики: оценки населением уровня жизни продолжают ухудшаться

Оценки населением уровня жизни, обновившее исторический минимум, продолжают ухудшаться. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Проанализировав данные Банка России, аналитики ЦМАКП зафиксировали, что «по состоянию на октябрь продолжалось ухудшение оценок населением уровня жизни, обновившее исторический минимум, причем масштабы этого снижения уже имеют характер „перелета“... в не кризисной, а стагнирующей экономике. Отметим, что стабильно негативные уже в течение года оценки ситуации населением сами по себе становятся фактором, углубляющим и затягивающим кризис».

Аналитики центра отмечают, что в третьем квартале 2025 года сохранилась парадоксальная ситуация: стабилизировалась на минимальном уровне норма потребления (сезонность устранена), а норма сбережения продолжает снижаться. «Если речь не идет о статистической ошибке или „недосчете“, налицо, скорее всего, уход населения (в условиях высокой инфляции и снижения ставок по депозитам) в другие финансовые активы», — считают они.

Динамика потребительских расходов за неделю 17–23 ноября также продолжила ухудшаться. В первые три недели месяца, по данным лаборатории «СберИндекс», в реальном выражении она осталась ниже прошлогодней на 0,2%, тогда как в октябре расходы граждан росли на 2% в годовом сопоставлении.

В номинальном выражении росту потребительских трат по картам «Сбера» на уровне 7% год к году (г/г) на третьей неделе ноября способствовали покупки непродовольственных товаров, ускорившие рост до 9,5% г/г с 8,3% на второй неделе. Ускорение зафиксировано и к октябрю (9,5% против 6,6%), в то время как остальные виды потребления показывают замедление роста. Так, покупки продовольствия выросли на 3,6% г/г с 4,3% неделей ранее, траты на общепит — на 3,8% после 5,9%, а на услуги — на 8,2% после 9,4%. Вероятнее всего, население продолжает реализовывать отложенный спрос на промтовары, ожидая повышения НДС, отмечает «Коммерсант».

