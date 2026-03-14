Корытный: с самолетами в РФ «большая головная боль», но есть положительная динамика

Из-за санкций в России сложилась непростая ситуация с парком воздушных судов, однако есть и положительная динамика. Об этом сообщил на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

«Мы все находимся в санкционном режиме, и с самолётами действительно большая головная боль. Наиболее пострадавшая отрасль в связи с тем, что мы эксплуатировали только зарубежные фактически виды авиационной техники. Парк воздушных судов на сегодня составляет 1 191 самолёт и 933 вертолёта. Это то, что у нас есть в стране», — пояснил Корытный, уточнив, что есть и «оптимистичная информация, которая, наверное, всех порадует».

В частности, по его словам, в 2025 году было зарегистрировано 52 новых воздушных судна. В 2026-м авиапарк пополнят 48 вертолётов и 6 воздушных судов. «Закончена, практически завершена сертификация МС 21310. „Суперджет 100“ и самолёт „Байкал“ для малой авиации. И сертификация двигателя PD-14. Это те двигатели, которые пойдут на МС-21. Параллельно реанимированы и будет выпускаться ТУ-214. <...>Завершается сертификация двигателя PD-8, это те двигатели, которые будут на Superjet 100 установлены. И заканчиваются сертификационные испытания самолёта ИЛ-114−300», — добавил Корытный.

«Это на чём мы будем летать практически. Нужно здесь понимать, что ежегодно эта статистика от 10% до 15% идёт естественного выбывания флота. Конечно, ситуация может измениться, если будут сняты какие-то санкционные ограничения или так далее, но мы говорим, я сейчас вам сказал, только о полностью стопроцентной импортозамещённой технике. Это всё, начиная от двигателей, самая проблемная часть — это самая-самая тяжёлая часть — сертифицировать и сделать нормальные двигатели до, соответственно, и планерной техники», — резюмировал он.