В Псковской и Смоленской областях произошли взрыв и ДТП на железнодорожных путях

Фото: МЧС Смоленской области
В Псковской области на железнодорожных путях утром 26 сентября прогремел взрыв. О пострадавших не сообщается. В Смоленской области произошло ДТП на железной дороге. Грузовик выехал на переезд, в него врезался грузовой поезд. По предварительным данным, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, начался пожар, сообщили в МЧС.

В Псковской области взрыв на железнодорожных путях произошёл рано утром вблизи станции Плюсса. «Примерно в 5:00 в пятницу, 26 сентября, недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях», — написал глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX. По его данным, никто не пострадал. Губернатор уточнил, что схода железнодорожного состава не произошло. «На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», — добавил он.

В Смоленской области в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. Пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники, сообщили в МЧС Смоленской области.

Как уточнила пресс-служба Московской железной дороги, ДТП произошло в 7:26 между станциями Рудня и Голынки. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу.

Для устранения последствий ДТП на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено.

Для координации действий по ликвидации последствий ДТП на Московской железной дороге организован оперативный штаб.

