СК: в Гусеве раскрыто убийство младенца, совершенное в 2016 году

В Калининградской области раскрыто убийство младенца, совершенное в Гусеве почти десять лет назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В апреле 2016 года в подвальном окне дома по улице Вокзальной был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В 2016 году в рамках уголовного дела проведена судебная экспертиза, по результатам которой выделен ДНК-профиль младенца. На тот момент установить родителей новорожденного не удалось.

Долгие годы данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа по делу не прекращалась. В итоге в 2025 году по федеральной базе данных геномной информации удалось установить родителей погибшего младенца. Ими оказались ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы гражданин и 17-летняя на тот момент жительница Гусева, беременность для которой являлась нежелательной.

По версии следствия, в апреле 2016 года, когда у девушки начались роды, ее мать оказала ей помощь, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома. Там погибшего ребенка утром обнаружили прохожие.

В настоящее время 46-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой, допрошена и по ходатайству следователя СК России в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

