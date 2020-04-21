В облбиблиотеке рассказали, какие книги калининградцы чаще заказывают на карантине

Директор Калининградской областной научной библиотеки Елена Кошемчук рассказала, какие книги читатели чаще всего заказывают на карантине. Предпочтения калининградцев она озвучила в эфире радио «Комсомольская правда».

«За этот месяц произошла эволюция интересов. Если сначала это были в большей части детективы, женская литература, конечно, и серьёзная литература была, то сейчас чего только не читают, я даже удивляюсь. Был заказан курс лекций по религиоведению, „Всё о боксе“ заказывает какой-то читатель, „Мифы о вакцинации“. Очень много стало детских книг», — рассказала Елена Кошемчук.

По словам директора билиотеки, с большим отрывом по числу заказов лидируют мотивационные бестселлеры Джен Синсеро: «Ни сы», «Не ной», «Не тупи» и др. Многие читатели интересуются книгами по психологии. Большим спросом пользуются работы американского эссеиста Нассима Талеба, изучающего влияние случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику. Среди них — бестселлеры Антихрупкость" и «Чёрный лебедь». Из детективов чаще всего заказывают романы норвежского автора Ю Несбё. Из русской литературы наиболее популярны новая книга Татьяны Устиновой «Серьга Артемиды» и роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», возросший спрос на который Елена Кошемчук связывает с выходом телесериала «Зулейха» на канале «Россия».

Напомним, сейчас Калининградская областная научная библиотека закрыта на карантин, однако жители региона могут бесплатно заказать электронные книги.«Мы впервые предоставляем пользователям услугу удалённой записи в библиотеку, чтобы получить бесплатный доступ к целому ряду лицензионных ресурсов — популярному сервису электронных книг ЛитРес; магазину учебной, научной, классической литературы и научной периодики Global F5, а также библиотеке Non-Fiction, включающей научную и образовательную литературу и издания по саморазвитию!» — заявили в библиотеке.