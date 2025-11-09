Битва чемпионов: в воскресенье «Балтика» сыграет с «Краснодаром» в Калининграде

В воскресенье, 9 ноября, «Балтика» сыграет с «Краснодаром» на «Ростех Арене» в Калининграде. Игра пройдёт в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги и станет неофициальной встречей чемпионов двух отечественных футбольных дивизионов прошлого сезона (0+).



За всю историю команды встречались между собой шесть раз. Балтийцы побеждали лишь однажды — в марте 2009 года, когда клуб из Краснодара был только основан. Дважды сильнее становились южане, ещё четыре раза клубы играли вничью. К очередной игре команды подходят в качестве соседей по турнирной таблице. «Краснодар» занимает первую строчку чемпионата, набрав 32 очка. «Балтика» замыкает четвёрку лучших.

В прошлом сезоне клубы стали победителями в своих дивизионах. Футболисты Андрея Талалаева взяли чемпионство Первой лиги впервые за 25 лет. Подопечные Мурада Мусаева впервые в истории клуба стали триумфаторами Российской Премьер-лиги, обыграв в последнем туре кампании 2024/2025 московское «Динамо» на своём поле.

При этом четверо ключевых игроков южан не смогут принять участие в матче с «Балтикой». Так, в матче 14-го тура РПЛ с московским «Спартаком» прямые красные карточки получили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Дуглас Аугусто. Ещё два футболиста — Диего Коста и Никита Кривцов — дисквалифицированы из-за перебора жёлтых карточек. Это не помешало краснодарцам обыграть «Спартак» со счётом 2:1.

В это время четверо спортсменов «Балтики» возвращаются в строй после тех же дисквалификаций. В матче с «Ахматом» на поле отсутствовали Илья Петров, Николай Титков, Мингиян Бевеев и Натан Гассама. Кадровые проблемы также не помешали калининградцам одержать седьмую победу в чемпионате. К игре 15-го тура балтийцы подходят без кадровых проблем.

Встреча с «Краснодаром» на «Ростех Арене» запланирована на 18:45. Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги необходима карта болельщика.