Похолодание и вероятность первого снега: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Погода в регионе в ближайшие дни будет привычной для калининградской глубокой осени. Средняя дневная температура составит порядка +8°С. Ожидаются осадки в виде слабого дождя и мороси. К концу недели вероятно существенное похолодание и первый снег. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Дневной температурный фон ввиду отсутствия солнечного прогрева заметно снизился (на 5-7°С), и теперь среднесуточная температура вернулась к климатической норме. <...> В общем, погоду можно охарактеризовать как умеренную и наиболее привычную для глубокой осени в нашем климате», — говорится в сообщении.

В понедельник днём воздух прогреется до +5...+7°С. С утра до вечера пасмурно, дымка, местами туман, периодически возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси (наибольшая вероятность — днём и вечером). Ветер переменных направлений (преимущественно восточный/северо-восточный), слабый (1-4 м/с).

Во вторник ночью +3...+5°С, пасмурно, дымка, местами возможен туман и небольшой дождь/морось. С утра до вечера преимущественно пасмурно, временами возможен небольшой/умеренный дождь (особенно вечером), дымка. Днём в регионе +5...+8°С. Ветер преимущественно южный/юго-западный, слабый (1-5 м/с).

В среду ночью +2...+5°С, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, туман. С утра до вечера облачно с прояснениями и без существенных осадков (небольшие осадки в виде дождя/мороси возможны утром и в первой половине дня). Днём по области +7...+10°С. Ветер южный/юго-западный: ночью и утром — слабый (2-5 м/с), днём и вечером — умеренный (3-8 м/с), на побережье во второй половине суток в порывах до 10-13 м/с.

«Вторая половина недели, по предварительным модельным расчётам, сначала может принести нам очередную волну тепла в тропической воздушной массе: дневные температуры в четверг и пятницу снова могут достичь +10...+12℃. А вот к выходным прослеживается сценарий, который так долго „дразнит“ нас первыми зимними намёками от погоды. <...> Стоит заранее учитывать вероятность существенного похолодания к 15-17 числу, при котором температура будет опускаться ниже 0℃ и появятся первые осадки в виде снега», — добавили в паблике.