Погода в Калининградской области 29 ноября

Все новости по теме: Стихия
Погода в Калининградской области 29 ноября

Днём в субботу, 29 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +2°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) температура достигнет +1°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до 0°C), а на востоке региона прохладнее (до −5°C). На территории всего региона ожидаются смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная погода, небольшие снег и дождь. Утром температура в Калининграде будет в районе +0,3°C, днём она поднимется до +2,7°C, а вечером опустится до +1,6°C. На протяжении всего дня прогнозируется южный ветер. Влажность — на уровне 92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении межсезонья. 

«Утром в Калининграде и области 0...-2°С (у побережья 0...+2°С), пасмурно. Начиная с 7-9 часов в Калининграде, на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Полесский, Славский районы) и побережье ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя, замерзающего и ледяного дождя (у побережья — преимущественно дождь), возможен гололед. К полудню и обеду слабые осадки доберутся до центральных и восточных районов области, местами также возможен гололед. После обеда преимущественно облачно, без осадков, −1...+1°С в Калининграде и области и +1...+3°С на побережье. Вечером без осадков, на востоке региона похолодает до −1...-2°С. Ветер южный/юго-западный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), утром, ночью и днем — порывистый, на побережье — умеренный/свежий (3-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с, вечером ослабнет до умеренного. Атмосферное давление будет повышаться с 759 до 760 мм ртутного столба», — добавляют синоптики-любители.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter