Власти планируют признать «Здание рынка» в Черняховске памятником

Выявленный объект культурного наследия «Здание рынка» 1928 года постройки в Черняховске получил положительное заключение на включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, завершенной 18 ноября.

«Рассматриваемый объект является единственным в регионе объектом, построенным для размещения крытого городского рынка. Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 „О выявленных объектах культурного наследия“ здание рынка включено в список выявленных объектов культурного наследия», — сообщается в акте.

Экспертизой предлагается установить наименование объекта культурного наследия — «Здание городского крытого рынка». Также на основании результатов проведенных исследований предлагается установить категорию историко-культурного значения объекта — местная (муниципальная), вид ОКН — памятник.

После включения объекта в реестр на его территории запретят строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных работ, ведение хоздеятельности.

«Согласно информации, содержащейся в Немецкой строительной газете (Deutsche Bauzeitung), являвшейся печатным органом строительной ассоциации и занимавшейся обзором тенденций развития мировой архитектуры и строительства, строительство крытого рынка в Инстербурге (ныне Черняховск — прим. «Нового Калининграда») было осуществлено в 1927-1928 гг. Автором проекта выступил архитектор из Инстербурга Вальтер Брош, входивший в окружение архитектора Ганса Шаруна и состоявший в созданном по инициативе последнего творческом союзе Инстербурга, куда входили местные архитекторы и художники», — передает экспертиза.

Здание пережило боевые действия 1945 года. 1 июня 1949 года решением горисполкома на этой площадке открылся Черняховский колхозный рынок, где продолжал функционировать крытый павильон. На момент проведения экспертизы объект используется как торговые помещения.