Forbes: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками в Интернете

Роскомнадзор (РКН) перестал полностью справляться с блокировками. Заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов фиксированной связи.

В частности, появился доступ к WhatsApp*, отметили в издании.Кроме того, у ряда операторов на некоторых подсетях IP-адресов заработал YouTube. «Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей», — подчеркнул источник.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — подтвердил источник Forbes в магистральном операторе. Он напоминает, что ТСПУ — это фильтр, который пропускает через себя весь трафик операторов связи, и это оборудование имеет ограничения по пропускной способности.

ТСПУ фильтруют весь трафик российских операторов связи. РКН, согласно закону о суверенном интернете, самостоятельно устанавливает это оборудование на сетях операторов связи и обслуживает. Оно позволяет блокировать доступ к запрещенным ресурсам с помощью технологии DPI.

У ТСПУ предусмотрен режим bypass (с англ. «обход»), пояснил источник в ИБ-департаменте крупной компании. Если система не справляется с обработкой трафика, его можно пустить напрямую, без фильтрации. По оценке собеседника Forbes, в настоящее время используется около 2,5 млн правил фильтрации, то есть параметров, по которым анализируется трафик. Мощность узлов ТСПУ далеко не одинакова, подчеркивает источник, и если какие-то из них не справляются с трафиком, то включают режим bypass: «Поэтому и становятся временно доступными заблокированные ресурсы».

