В нацпарке «Виштынецкий» рассказали, как считают диких животных

В национальном парке «Виштынецкий» ведется постоянный мониторинг диких животных: инспекторы ежедневно фиксируют встречи зверей и следы их жизнедеятельности. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональном центре ТАСС.

«В ходе ежедневного патрулирования государственными инспекторами фиксируются встречи животных и их следы. При регистрации указываются вид животного, место и дата встречи, количество особей и их полово-возрастной состав», — пояснил он.

Полученная информация заносится в электронную базу данных, на основе которой формируются карты распространения животных и уточняется их видовой состав.

По словам специалистов, на территории парка обитают лоси, благородные олени, косули и кабаны, а среди хищников — лисицы, волки и редкая для региона рысь.

Отдельное внимание уделяют изучению благородного оленя. Учет численности крупных млекопитающих проводится ежегодно методом шумового прогона.

«Учетчики выставляются по периметру площадки, а загонщики с шумом проходят территорию, выгоняя животных. Специалисты фиксируют количество особей по видам, после чего данные суммируются и заносятся в базу», — рассказали в нацпарке.

В 2025 году учреждение выиграло грант Президентского фонда природы на исследование популяции благородного оленя. Проект рассчитан на три года, его финансирование превышает 13 млн руб.

«Невозможно сохранять популяции животных, не понимая их мест обитания, привычек и проблем. Есть предположение, что наша популяция оленя генетически изолирована, и это необходимо подтвердить исследованиями», — отметили представители парка.

В рамках проекта планируется провести генетические исследования совместно с учеными, а также установить современные фотоловушки, которые позволят отслеживать перемещения животных и их численность.

По словам специалистов, цель проекта — получить научные данные о состоянии популяции и обеспечить ее сохранение.