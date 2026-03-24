Тепло, но почти без солнца: погода в Калининградской области 24 марта





Во вторник, 24 марта, в Калининграде будет облачно, без осадков и относительно тепло. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде температура может подняться до +13°С (ночью без заморозков, до +6°С). Слабый юго-западный ветер днем может развить скорость до 4 м/с, а давление обещают близкое к норме — около 759 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер сменится южным и усилится до 5 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в регионе во вторник сохраняются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

По области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем юго-западный ветер 4-9 м/с и температура в районе +9...+14°C. Видимость 4-7 км

Прохладнее всего будет на побережье (до +9°C), а в восточной части региона разогреет до +14°C.

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник, 24 марта, в областном центре с утра ожидается облачная погода, которая сохранится в течение всего дня. Утром будет прохладно — около +2,4°С, днём потеплеет до +13,7°С, а вечером воздух чуть остынет, до +11,4°С. Влажность будет на уровне 86%, а давление — 762 мм ртутного столба.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области прогнозируют облачность с прояснениями без осадков.

«Ветер юго-западный, западный, днём 5-10 м/с. Температура воздуха днём +8...+13°С. Видимость 4-7 км», — добавили в ведомстве.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром 24 марта температура будет повышаться от +1...+3°С на восходе до +7...+10°С к полудню. Ожидается переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков.

«Днем в Калининграде и области до +12...+14°С, у побережья до +7...+11°С (на Куршской и Балтийской косе до +6...+9°С), переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков. Вечером +6...+9°С, облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный: ночью и утром — слабый (1-5 м/с), днем и вечером — слабый/умеренный (2-9 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 754 мм рт.ст.», — добавляют метеоэксперты.