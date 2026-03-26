Полный запрет электронных сигарет и вейпов в России поддержала госкомиссия

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова 25 марта поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения, пишут «Ведомости». Об этом изданию сообщили три источника: два, знакомых с ходом заседания, ещё один — в Минздраве.

Как рассказал один из источников, после решения Госкомиссии последует разработка соответствующего законопроекта. По словам собеседника «Ведомостей», в большинстве случаев согласованные Госкомиссией инициативы принимаются, так как она является межведомственным органом, куда включены в том числе руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Изначально на заседании планировали обсуждать усиление проверок игроков сегмента электронных систем доставки никотина (ЭСДН), особенно розничных точек, рассказал ещё один собеседник «Ведомостей». Но во время встречи к решению о полном запрете продажи ЭСДН и жидкостей консолидированно пришли все участники Госкомиссии, пояснил источник, знакомый с ходом заседания. Предполагается, что конкретный перечень устройств, на которые будет распространяться запрет, утвердят после широкого обсуждения инициативы. Помимо вейпов и электронных сигарет к ЭСДН могут относиться электронные кальяны и трубки. Разработчика законопроекта планируют определить позже. Авторами могут стать депутаты, входящие в состав Госкомиссии, или заинтересованное министерство или служба — Минздрав, Минпромторг, Роспотребнадзор.

В октябре 2025 года комитет Госдумы по охране здоровья предложил предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на её продажу. В ноябре инициативу полностью запретить продажу вейпов на территории России одобрил президент РФ Владимир Путин.