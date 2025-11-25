Силовики сообщили о задержании в Калининграде подростка, готовившего теракт в храме (видео)

В Калининграде задержан и арестован юноша, готовивший теракт в одном из православных храмов региона. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

Обвиняемый — гражданин России 2008 года рождения. Он вступил через интернет в переписку с вербовщиком из спецслужб Украины, сообщив о своей готовности «совершить теракт в поддержку политики киевского режима». По указанию куратора подросток провел разведку объекта нападения, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

«Противоправная деятельность указанного лица пресечена при реализации им своего преступного замысла в непосредственной близости от культового учреждения. У преступника обнаружены и изъяты средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором из Украины», — уточнили в ФСБ. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Как уточнили позже в Калининградском областном суде со ссылкой на данные следствия, несовершеннолетний М., учащийся 11-го класса, в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с неустановленным лицом из числа участников организации «Л.», признанной в Российской Федерации террористической, и получил задание за денежное вознаграждение осуществить разведку и поджог здания Храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Ладушкине. Для этого он изготовил легковоспламеняющуюся жидкость. 22 ноября 2025 года М. подошел к зданию Храма, чтобы совершить задуманное. Однако его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Следователь указал, что с учетом особой тяжести вменяемого М. преступления против общественного порядка и повышенной общественной опасности оставление обвиняемого на свободе представляет угрозу для общества. М. может препятствовать установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, и, опасаясь сурового наказания (санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы), может скрыться. Постановлением Багратионовского районного суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 января 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.