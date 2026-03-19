«На грани»: в Музее янтаря открывается выставка о превращении минерала в сокровище

В Музее янтаря 3 апреля откроется персональная выставка Эдуарда Ахметшина — мастера художественной огранки. Экспозиция «На грани» (6+) демонстрирует 27-летний творческий путь автора и развитие его художественного вкуса в «совершенствовании» минералов. На выставке будут представлены кунциты, бериллы, аметисты, морганиты, горный хрусталь, цитрины и топазы классического, комбинированного и художественного типов гранильного искусства. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Профессиональная огранка самоцветов — искусство, превращающее минералы в сверкающие сокровища. История огранки насчитывает не одно столетие. Ряд исследователей сходится во мнении, что первые ювелирные ограненные камни появились в Индии, откуда позже их завезли в Европу. В начале XIX века, после изобретения парового устройства для огранки, ювелиры получили возможность создавать симметричные формы минералов. Совершенствование гранильных инструментов в начале XX века, применение математических расчетов, изучение физических свойств камней и повышенный спрос на драгоценности привели к разнообразию форм и типов огранки.

Современный художник придает камню форму, обеспечивающую максимальное преломление света и игру цветов. На полированных гранях возникают оптические эффекты, появляется магия мерцающих переливов и отражений.

«В арсенале Эдуарда Ахметшина есть как классические, так и собственные новаторские техники, повторить которые практически невозможно. Ярким примером является коллекция ограненных топазов „Зимняя“, вдохновленная знаменитым императорским пасхальным яйцом фирмы К. Фаберже, выполненным из горного хрусталя. В гранях бесцветных топазов отражаются морозные узоры русской зимы. В центральном камне большая лицевая представляет собой не полированную поверхность, а идеально ровный скол топаза. Для технического воплощения реализованного замысла потребовалась не только твердость руки, но и глубокое знание камня», — следует из анонса.

Выставка «На грани» будет работать в Музее янтаря с 3 апреля по 11 мая.


