Для прохода и проезда по Литовскому валу вводят публичный сервитут

Власти Калининграда устанавливают публичный сервитут для обеспечения прохода и проезда по ул. Литовский вал. Соответствующее постановление от 10 сентября опубликовано на сайте горадминистрации.

Публичный сервитут площадью 13521 кв. м устанавливается бессрочно в отношении части земель кадастровых кварталов 39:15:132510, 39:15:132520, 39:15:132524, 39:15:132528, 39:15:132521 и частей 12 земельных участков. Их правообладателям должны направить уведомления. Кроме того, копии постановления предписано разместить в общедоступных местах, в том числе — на досках объявлений.

Власти нашли подрядчика для устройства тротуара на Литовском валу от Московского проспекта до дома № 36. На участие в аукционе была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. Как сообщили «Новому Калининграду» в горадминистрации, контракт планируют заключить с компанией «Балтдормостстрой» по максимальной стоимости — 49 144 241 рубль. На работы отводится 90 дней.

Как сообщали ранее в пресс-службе, ремонт запланирован по чётной стороне, на которой находится казарма «Кронпринц», от улицы Пионерской до Московского проспекта, по обеим сторонам — от улиц Гагарина и Фрунзе до Московского проспекта.

По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, ремонт тротуаров на Литовском валу — это промежуточное решение перед масштабной реконструкцией улицы, приступить к которой власти смогут после строительства ул. Юбилейной.

Напомним, что в декабре 2023 года Антон Романов, бывший тогда в должности зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры (сейчас он возглавляет этот комитет — прим. «Нового Калининграда») сообщал, что Литовский вал в Калининграде планируют сузить с четырех до двух автомобильных полос, чтобы обустроить тротуары по обеим сторонам улицы. Он отметил, что сужение предусматривает комплексная схема организации дорожного движения (на период 2019-2035 годов).

«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — заявлял тогда Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».