Калининградка попросила губернатора заняться порядком у бывшего Дома Советов

Калининградка попросила губернатора заняться порядком у бывшего Дома Советов
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград» (июль 2024 г.)
Все новости по теме: Город

Жительница Калининграда пожаловалась губернатору на отсутствие порядка на территории у бывшего Дома Советов. Парковка, по её словам, постоянно «завалена мусором», а урны отсутствуют. Проблему обсуждали в комментариях на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«Парковка бывшего Дома Советов завалена мусором. Нет урн вообще, сегодня собрали 20 мешков мусора и мы убрали только чуть больше половины и так переодически ... Пожалуйста, установите урны хотя бы по бокам. Бутылки, пачки сигарет, кофейные стаканчики, куча пластика», — написала посетительница страницы, прикрепив к сообщению фотографию с собранным мусором.

Ответ поступил от представителя регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли: «Коллеги из корпорации развития Калининградской области рассказали, что сейчас ищут подрядчика для комплексного содержания и регулярной уборки участка с кадастровым номером 39:15:000000:21120. В рамках договора подрядчик должен будет поддерживать чистоту и порядок на этой территории. Конкурс завершат до конца октября. Вопрос о размещении урн и составлении графика уборки мусора решат на этапе утверждения технического задания».

Скриншоты страницы Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

Алексей Беспрозванных пообещал представить концепцию парка на месте Дома Советов в 2026 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter