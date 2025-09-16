Калининградка попросила губернатора заняться порядком у бывшего Дома Советов

Жительница Калининграда пожаловалась губернатору на отсутствие порядка на территории у бывшего Дома Советов. Парковка, по её словам, постоянно «завалена мусором», а урны отсутствуют. Проблему обсуждали в комментариях на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«Парковка бывшего Дома Советов завалена мусором. Нет урн вообще, сегодня собрали 20 мешков мусора и мы убрали только чуть больше половины и так переодически ... Пожалуйста, установите урны хотя бы по бокам. Бутылки, пачки сигарет, кофейные стаканчики, куча пластика», — написала посетительница страницы, прикрепив к сообщению фотографию с собранным мусором.

Ответ поступил от представителя регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли: «Коллеги из корпорации развития Калининградской области рассказали, что сейчас ищут подрядчика для комплексного содержания и регулярной уборки участка с кадастровым номером 39:15:000000:21120. В рамках договора подрядчик должен будет поддерживать чистоту и порядок на этой территории. Конкурс завершат до конца октября. Вопрос о размещении урн и составлении графика уборки мусора решат на этапе утверждения технического задания».

Скриншоты страницы Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

Алексей Беспрозванных пообещал представить концепцию парка на месте Дома Советов в 2026 году.