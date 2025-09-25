Погода в Калининградской области 25 сентября

О летнем тепле калининградцам, похоже, можно уже не мечтать, однако в дневное время конец сентября пока продолжит радовать. 25 сентября, синоптики обещают солнечную, практически безветренную, но чуть прохладную погоду без осадков. Как сообщает Гидрометцентр России, в четверг днём воздух в Калининграде прогреется до +15°C. Ожидается, что северо-восточный ветер будет слабым, не более трёх метров в секунду, а к ночи немного ослабнет и сменится восточным. Атмосферное давление повышенное — 773 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 сентября также не обещает осадков ни в одном из районов области. В его прогнозе на четверг сообщается, что температура будет слабо отличаться в западной и восточной части. На побережье прохладно (в Балтийске, Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском в районе +14°C), в центральной части области (от Калининграда до Гвардейска) около +15°C, а на востоке воздух прогреется до +16°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортной для конца сентября температуре (если не считать начала дня). Утром в Калининграде будет в районе +3,2°C, днём она поднимется до +14,7°C, а вечером опустится до +9,8°C. В течение суток обещают влажность на уровне 90%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечает, что в четверг регион будет находиться под влиянием антициклона с ядром над Прибалтикой. Ночь будет очень холодной, с заморозками в низменностях и на уровне почвы, день — умеренный. В течение суток будут преобладать прояснения, небольшие локальные осадки возможны лишь ночью у побережья и запада региона.

С утра по области ясно/малооблачно и без осадков, местами туман, у побережья, а также в Гурьевском, Полесском и Багратионовском районах

переменная облачность и местами возможны кратковременные дожди. «Небольшие дожди ночью возможны и в Калининграде. Днем +14...+16°C, утром и вечером — малооблачно, днем — переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный: ночью, утром и вечером в Калининграде и области — слабый (1-4 м/с), на побережье — умеренный (3-7 м/с), днем по всей области — умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 773 до 775 мм ртутного столба», — добавляют метеорологи.