На месте строительства «Белой дюны» обнаружили братскую могилу 1945 года (фото)

На месте строительства «Белой дюны» обнаружили братскую могилу 1945 года (фото)
Фото предоставлено Русланом Хисамовым
Продолжение: Из Калининграда в Узбекистан передают медаль бойца, погибшего в апреле 45-го (фото)
Все новости по теме: Память

В Калининградской области на месте строительства курорта «Белая дюна», у посёлка Путилово Зеленоградского округа, было обнаружено неучтённое воинское захоронение, в котором находились 36 солдат и офицеров Красной армии. Поисковики отряда «Совесть» совместно с «Аванпорт-Поиск» проводили там работы ещё в мае этого года, однако о них стало известно лишь сейчас, когда награду одного из погибших, стрелка 1-го батальона 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии Бекмата Сапаева, решено было передать в Узбекистан.

Согласно отчёту об эксгумации, с которым ознакомился «Новый Калининград», место раскопок не было обозначено стелой или каким-то другим мемориальным знаком. Поисковикам удалось выяснить, что захоронение было санитарным. Также они установили, что в послевоенный период останки частично переносились во время укрупнения воинских захоронений, а в последний год они были повреждены в ходе подготовительных земляных работ.

Работая с архивами, поисковики также выяснили, что останки принадлежат бойцам пяти различных воинских соединений. В их числе: 85-й стрелковый полк 325-й стрелковой дивизии, 40-й гвардейский стрелковый полк 11-й гвардейской стрелковой дивизии, 299-й артиллерийский полк 194-й стрелковой дивизии, 116-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк 162-й гаубичной артбригады и 233-й мотострелковый батальон 115-й стрелковой дивизии.

На текущий момент архивные изыскания дали возможность установить все имена погибших, покоящихся в обнаруженной братской могиле. С полным списком можно ознакомиться на сайте Электронная Книга памяти Калининградской области.

Руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов уточнил, что в архивных схемах было указано, что в братской могиле было похоронено 47 бойцов, однако один красноармеец, Романов Александр Константинович, был включён в список по ошибке — он выжил. Ещё десять тел пока не найдены. Могилы бойцов, как сообщалось выше, могли повредить в ходе хозяйственной деятельности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter