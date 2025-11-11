На месте строительства «Белой дюны» обнаружили братскую могилу 1945 года (фото)

В Калининградской области на месте строительства курорта «Белая дюна», у посёлка Путилово Зеленоградского округа, было обнаружено неучтённое воинское захоронение, в котором находились 36 солдат и офицеров Красной армии. Поисковики отряда «Совесть» совместно с «Аванпорт-Поиск» проводили там работы ещё в мае этого года, однако о них стало известно лишь сейчас, когда награду одного из погибших, стрелка 1-го батальона 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии Бекмата Сапаева, решено было передать в Узбекистан.

Согласно отчёту об эксгумации, с которым ознакомился «Новый Калининград», место раскопок не было обозначено стелой или каким-то другим мемориальным знаком. Поисковикам удалось выяснить, что захоронение было санитарным. Также они установили, что в послевоенный период останки частично переносились во время укрупнения воинских захоронений, а в последний год они были повреждены в ходе подготовительных земляных работ.

Работая с архивами, поисковики также выяснили, что останки принадлежат бойцам пяти различных воинских соединений. В их числе: 85-й стрелковый полк 325-й стрелковой дивизии, 40-й гвардейский стрелковый полк 11-й гвардейской стрелковой дивизии, 299-й артиллерийский полк 194-й стрелковой дивизии, 116-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк 162-й гаубичной артбригады и 233-й мотострелковый батальон 115-й стрелковой дивизии.

На текущий момент архивные изыскания дали возможность установить все имена погибших, покоящихся в обнаруженной братской могиле. С полным списком можно ознакомиться на сайте Электронная Книга памяти Калининградской области.

Руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов уточнил, что в архивных схемах было указано, что в братской могиле было похоронено 47 бойцов, однако один красноармеец, Романов Александр Константинович, был включён в список по ошибке — он выжил. Ещё десять тел пока не найдены. Могилы бойцов, как сообщалось выше, могли повредить в ходе хозяйственной деятельности.