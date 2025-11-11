Из Калининграда в Узбекистан передают медаль бойца, погибшего в апреле 45-го (фото)

В Калининграде на вторник, 11 ноября, запланирована церемония передачи в Узбекистан медали «За отвагу» красноармейца Бекмата Сапаева, воевавшего в 1-м стрелковом батальоне 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии и погибшего 16 апреля 1945 года. Похоронили бойца вместе с сослуживцами на краю дороги у населённого пункта Ротенен. Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, останки Сапаева были найдены в мае этого года в районе посёлка Путилово Зеленоградского округа во время расчистки строительной площадки под курорт «Белая дюна».

На первом фото Бекмат Сапаев. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области

«На неучтённое воинское захоронение наткнулись наши коллеги из отряда „Аванпорт-Поиск“, которые обратились к нам за помощью, — уточнил Хисамов. — В ходе работ по эксгумации мы обнаружили останки 36 солдат и офицеров Красной армии. К сожалению, только при одном из них была награда».

Согласно наградному листу, свою медаль Сапаев получил в конце марта 1945 года. За годы войны (в рядах Красной армии он служил с июня 1942 года) стрелок получил три ранения. Более того, командование он впечатлил в боях у посёлка Кесникен на Замланде, где «для создания неприступной обороны перевыполнял норму по копке траншей».

Награду Сапаева, как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства Калининградской области, консулу Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге Саиду Алижонову собирается передать руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута. Далее узбекские дипломаты отправят медаль родным погибшего.

Перезахоронение останков всех найденных бойцов, как добавили в правительстве, будет проходить в следующем году на мемориальном комплексе в Приморске.