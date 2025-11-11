Из Калининграда в Узбекистан передают медаль бойца, погибшего в апреле 45-го (фото)

Из Калининграда в Узбекистан передают медаль бойца, погибшего в апреле 45-го (фото)
Фото предоставлено Русланом Хисамовым
Все новости по теме: Память

В Калининграде на вторник, 11 ноября, запланирована церемония передачи в Узбекистан медали «За отвагу» красноармейца Бекмата Сапаева, воевавшего в 1-м стрелковом батальоне 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии и погибшего 16 апреля 1945 года. Похоронили бойца вместе с сослуживцами на краю дороги у населённого пункта Ротенен. Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, останки Сапаева были найдены в мае этого года в районе посёлка Путилово Зеленоградского округа во время расчистки строительной площадки под курорт «Белая дюна».

На первом фото Бекмат Сапаев. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области

«На неучтённое воинское захоронение наткнулись наши коллеги из отряда „Аванпорт-Поиск“, которые обратились к нам за помощью, — уточнил Хисамов. — В ходе работ по эксгумации мы обнаружили останки 36 солдат и офицеров Красной армии. К сожалению, только при одном из них была награда».

Согласно наградному листу, свою медаль Сапаев получил в конце марта 1945 года. За годы войны (в рядах Красной армии он служил с июня 1942 года) стрелок получил три ранения. Более того, командование он впечатлил в боях у посёлка Кесникен на Замланде, где «для создания неприступной обороны перевыполнял норму по копке траншей».

Награду Сапаева, как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства Калининградской области, консулу Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге Саиду Алижонову собирается передать руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута. Далее узбекские дипломаты отправят медаль родным погибшего.

Перезахоронение останков всех найденных бойцов, как добавили в правительстве, будет проходить в следующем году на мемориальном комплексе в Приморске.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter