На сайте «Аэрофлота» появились субсидированные билеты на конец декабря

На сайте компании «Аэрофлот» появились в продаже авиабилеты на конец декабря по программе субсидирования.

В Москву можно улететь за 3800 рублей, в Санкт-Петербург — за 3500. Те же цены для полётов в обратном направлении. Билеты по-прежнему доступны всем льготным категориям граждан.

11 ноября вице-премьер — министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов предложил вернуться к практике 2024 года, когда субсидированные авиабилеты предназначались только жителям Калининградской области и студентам. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший инициатором совещания с участием Минтранса и авиаперевозчиков в Совете Федерации, предложил также распространить региональность на так называемые плоские тарифы «Аэрофлота» (6800 руб. по маршруту «Калининград — Москва», 11300 руб. — при покупке билета в оба конца). Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отмечал, что властям Калининградской области необходимо разработать дорожную карту ситуации с авиаперевозками, поскольку предложение оставить субсидируемые билеты и плоские тарифы только для жителей региона может сказаться на турпотоке. В Минтрансе РФ отметили на минувшей неделе, что готовы обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые могут приобретать субсидированные авиабилеты.