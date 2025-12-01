В Калининграде планируют установить светофоры с кнопкой ещё по восьми адресам (фото)

В Калининграде планируют установить светофоры с кнопкой ещё по восьми адресам (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика, который смонтирует новые светофоры с кнопкой по восьми адресам. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идёт о Советском проспекте, ул. Шевченко, Д. Донского, Октябрьской, Невского, Челнокова, Орбитальной и проспекте Калинина.

Изображения: «Яндекс панорамы»

Подрядчику необходимо также разработать проект организации дорожного движения для обеспечения светофорного регулирования. Указанные цели проведения работ: создание эффективной и комфортной среды для движения пешеходов и транспортных средств, обеспечение безопасности участников движения, введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией улицы, её конструктивными элементами, сооружениями и другими факторами, своевременное информирование участников движения.

Максимальная стоимость контракта — порядка 4,2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Заявки на участие в торгах принимают с 1 по 9 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 11 декабря. На работы отводится 120 дней с даты заключения контракта, в том числе 30 дней на сбор исходных данных.

В октябре власти выделяли более 8 млн рублей на установку светофоров. Тогда речь шла о следующих перекрёстках: ул. 3-я Большая Окружная — ул. Горького; ул. Павлика Морозова — ул. Коммунистическая; ул. 1-я Большая Окружная — Советский проспект.

