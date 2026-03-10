ФАС усматривает в размещении рекламы в Telegram признаки нарушения закона

ФАС усматривает в размещении рекламы в Telegram признаки нарушения закона

В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к платформам Instagram* и Facebook**, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp*** ФАС России усматривает в размещении рекламы на этих ресурсах признаки нарушения ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Информация об этом размещена на сайте службы.

Согласно ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы не допускается на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.

«Ответственность за нарушение указанной нормы ФЗ „О рекламе“ в силу ст. 38 данного закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, — следует из сообщения. — Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель».

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».


* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Facebook — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

*** WhatsApp — Упоминаемый ресурс WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации

