10 миллиардов «на трамвай» хотят потратить на инфраструктуру, новые вагоны и депо

У городских властей есть понимание, как расходовать 10 млрд руб. на реконструкцию трамвайного хозяйства из федерального бюджета, о которых шла речь в ходе Дней Калининградской области в Совете Федерации. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов.

Средства предполагается пустить на капитальный ремонт действующей инфраструктуры (60% или 6 млрд руб.), приобретение подвижного состава (25% или 2,5 млрд руб.), реконструкцию действующего депо на Киевской (15% или 1,5 млрд руб.). По его словам, сумма «взялась не с потолка», поскольку «есть расценки, которые формируют предварительную стоимость». «Эту сумму можно разложить на несколько составляющих. Первая составляющая — это наша транспортная инфраструктура, текущее состояние рельсошпальной решётки. То есть тех путей, которые есть сейчас, задействованы в регулярных пассажирских перевозках на обоих маршрутах», — рассказал чиновник.

При этом он не смог назвать точных цифр. «Сумма эта формировалась на основе мероприятий, которые проводятся по работам. То есть мы знаем основные позиции, знаем расценки этих мероприятий и можем предварительно сказать, сколько будет стоить», — сказал он. Более точно на этот вопрос, как отметил Романов, можно будет ответить, когда будет готова проектно-сметная документация. «И эта сумма будет корректироваться. То есть она будет иметь либо увеличение её стоимости, либо её уменьшение. Поэтому я предлагаю: пока нет пройденной экспертизы проектно-сметной документации, ориентироваться на тот порядок цифр, который я сейчас вам озвучил», — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе во время Дней Калининградской области в Совете Федерации глава комитета Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал, что «есть договорённость» о том, что, «как только регион приготовит проектно-сметную документацию», планируется выделить «целевым образом» 10 млрд рублей на реконструкцию трамвайного хозяйства.

