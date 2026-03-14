Хирурги калининградского кардиоцентра спасли 4-летнюю девочку с редкой патологией

Все новости по теме: Медицина
Хирурги калининградского кардиоцентра спасли 4-летнюю девочку с редкой патологией

В Калининграде детские кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России спасли 4-летнюю девочку из Свердловской области с тяжелой формой гипертрофической кардиомиопатии. Медики выполнили ребенку выполнив сложнейшую операцию на сердце. Об этом сообщил региональный минздрав.

В три года у ребенка выявили редкую сердечную патологию — гипертрофическую кардиомиопатию. «Это опасное жизнеугрожающее состояние, характеризующееся утолщением межжелудочковой перегородки с обструкцией выхода из левого или правого желудочка сердца. Сердечная мышца теряет способность эффективно сокращаться и обеспечивать кровоснабжение организма. Зачастую первое и единственное проявление заболевания — внезапная смерть», — уточнили в минздраве.

Первую операцию на открытом сердце девочке выполнили в одной из российских клиник, но болезнь это не остановило. Кардиомиопатия прогрессировала, наступило серьезное ухудшение, и стало понятно, что без повторного хирургического вмешательства шансов на спасение нет. Но в связи с высокими рисками, в операции отказывали.

Помочь ребенку согласились калининградские кардиохирурги. «Провели большое комбинированное вмешательство — трансапикальную и трансаортальную миоэктомию межжелудочковой перегородки. То есть удалили утолщения сердечной мышцы, „подбираясь“ к ним с разных позиций сердца. Технически очень сложная операция. Маленький возраст пациента и тяжелая форма кардиомиопатии требуют предельной точности. Нельзя ошибиться даже на долю миллиметра. Кроме того, это повторное вмешательство, а значит еще более высокие риски, учитывая измененную анатомию и рубцовые изменения после предыдущей операции», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением федерального Центра высоких медицинских технологий профессор Евгений Кривощеков.

Операция на открытом сердце с искусственным кровообращением длилась 9,5 часов и прошла успешно. Малышка провела несколько дней в реанимации, затем восстанавливалась в отделении. Сегодня Стефанию выписывают, и совсем скоро она будет дома.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter