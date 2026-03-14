Хирурги калининградского кардиоцентра спасли 4-летнюю девочку с редкой патологией

В Калининграде детские кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России спасли 4-летнюю девочку из Свердловской области с тяжелой формой гипертрофической кардиомиопатии. Медики выполнили ребенку выполнив сложнейшую операцию на сердце. Об этом сообщил региональный минздрав.

В три года у ребенка выявили редкую сердечную патологию — гипертрофическую кардиомиопатию. «Это опасное жизнеугрожающее состояние, характеризующееся утолщением межжелудочковой перегородки с обструкцией выхода из левого или правого желудочка сердца. Сердечная мышца теряет способность эффективно сокращаться и обеспечивать кровоснабжение организма. Зачастую первое и единственное проявление заболевания — внезапная смерть», — уточнили в минздраве.

Первую операцию на открытом сердце девочке выполнили в одной из российских клиник, но болезнь это не остановило. Кардиомиопатия прогрессировала, наступило серьезное ухудшение, и стало понятно, что без повторного хирургического вмешательства шансов на спасение нет. Но в связи с высокими рисками, в операции отказывали.

Помочь ребенку согласились калининградские кардиохирурги. «Провели большое комбинированное вмешательство — трансапикальную и трансаортальную миоэктомию межжелудочковой перегородки. То есть удалили утолщения сердечной мышцы, „подбираясь“ к ним с разных позиций сердца. Технически очень сложная операция. Маленький возраст пациента и тяжелая форма кардиомиопатии требуют предельной точности. Нельзя ошибиться даже на долю миллиметра. Кроме того, это повторное вмешательство, а значит еще более высокие риски, учитывая измененную анатомию и рубцовые изменения после предыдущей операции», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением федерального Центра высоких медицинских технологий профессор Евгений Кривощеков.

Операция на открытом сердце с искусственным кровообращением длилась 9,5 часов и прошла успешно. Малышка провела несколько дней в реанимации, затем восстанавливалась в отделении. Сегодня Стефанию выписывают, и совсем скоро она будет дома.